Berlin (dpa/bb) - Der geplante Mietendeckel ist aus Sicht der Grünen-Fraktion ein erster Schritt, um den Mietenmarkt "wieder in geregelte Bahnen" zu lenken. Die aktuelle Koalition laufe noch immer den Fehlentscheidungen der Regierungen der vergangenen 30 Jahre hinterher, sagte die wohnungspolitische Sprecherin der Fraktion, Katrin Schmidberger, in der Plenarsitzung am Donnerstag. Jetzt stehe man in der Pflicht, zu handeln und die Mieter wieder auf Augenhöhe mit den Vermietern zu bringen.

Rot-Rot-Grün habe sich vorgenommen, den Wohnungsbau "in Richtung Wien" zu lenken. Mit Blick auf die Opposition sagte sie, dass in Österreich nicht einmal die FPÖ gegen die soziale Wohnungspolitik schreie. Der CDU-Fraktionsvorsitzender Burkard Dregger solle "endlich mit dem Märchen" aufhören, dass der Mietendeckel den Neubau einschränke. Dieser sei ausdrücklich ausgenommen. "Wir senden ein starkes Signal an die Immobilienwirtschaft. Jetzt ist endlich Schluss mit der Spekulation", sagte die Grünen-Politikerin vor der Abstimmung über das umstrittene Gesetz.