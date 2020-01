Berlin (dpa/bb) - Berlin führt als erstes Bundesland einen Mietendeckel ein. Das Abgeordnetenhaus beschloss das Gesetz am Donnerstag mit seiner rot-rot-grünen Mehrheit gegen die Stimmen der Opposition, die den Mietendeckel geschlossen ablehnte. Mit dem Gesetz sollen die Mieten in der Hauptstadt für fünf Jahre nicht steigen dürfen, nachdem die Preise für Wohnraum in den vergangenen Jahren spürbar geklettert sind. Klagen gegen den Mietendeckel gelten als sicher.

"Die einzig verantwortungsvolle Handlungsoption", nannte Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) das Gesetz in der Debatte vor der namentlichen Abstimmung in der Plenarsitzung. "Der Mietendeckel wird wieder so etwas wie Augenhöhe zwischen Vermietern und Mietern schaffen." Iris Spranger, wohnungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, ergänzte: "Heute ist ein bedeutender Tag für Berlin, der Mietendeckel kommt."

CDU-Fraktionschef Burkard Dregger erklärte, das Gesetz deckele nicht die Mieten, sondern den Wohnungsbau. Er kündigte an, dass seine Fraktion vor das Verfassungsgericht ziehen werde, damit sich Mieter und Vermieter nicht durch alle Instanzen klagen müssten. FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja nannte den Mietendeckel populistisch und forderte die Abgeordneten ebenfalls auf, dem Gesetz nicht zuzustimmen.

Der Mietenmarkt in Berlin sei aus den Fugen geraten, verteidigte dagegen der Linken-Abgeordnete Harald Wolf das Gesetz. "Wohnen ist ein menschliches Grundbedürfnis", sagte er. "Wenn der Markt es nicht befriedigt, dann muss die Politik eingreifen."

Mit der Zustimmung des Abgeordnetenhauses hat das Gesetz die vorerst letzte Hürde genommen. Es tritt in Kraft, sobald es veröffentlicht wurde. Danach werden in Berlin alle Mieten auf ihrem aktuellen Stand eingefroren. Für Neuvermietungen gelten künftig festgelegte Obergrenzen.

Bestandsmieten dürfen abgesenkt werden, wenn sie die in der Mietentabelle festgelegte Obergrenze um mehr als 20 Prozent überschreiten, das gilt aber erst neun Monate nach Verkündung des Gesetzes. Ausgenommen von den Mietendeckel-Regelungen sind alle Neubauwohnungen, die ab dem 1. Januar 2014 bezugsfertig wurden.

Gegen das umstrittene Gesetzesvorhaben des rot-rot-grünen Senats hatten Opposition und Wirtschaftsverbände in den vergangenen Monaten immer wieder scharf protestiert.

Sie kritisieren, der Mietendeckel sei nicht geeignet, den Anstieg der Mieten zu verhindern und zur Entspannung auf dem Wohnungsmarkt beizutragen. Verbände aus der Wohnungsbau- und Immobilienwirtschaft werfen dem Senat vor, der Mietendeckel werde das Problem sogar noch verschärfen, weil Investoren abgeschreckt würden.

Die Oppositionsparteien bemängeln, der Mietendeckel werde nicht nur in der Praxis scheitern, sondern verstoße auch gegen die Verfassung. In dieser Frage sind allerdings eine Reihe von juristischen Gutachtern zu unterschiedlichen Einschätzungen gekommen.

Unter anderem gilt als unsicher, ob ein Bundesland wie Berlin überhaupt ein solches Gesetz beschließen kann. Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) hat den Mietendeckel als "juristisches Neuland" bezeichnet.

Auch innerhalb des rot-rot-grünen Senats drohte der Mietendeckel zeitweise zur ernsten Belastungsprobe zu werden. Umstritten war nicht zuletzt die Frage, ob und wie Mieten nicht nur gedeckelt, sondern auch gesenkt werden könnten. Manche Sitzung des Koalitionsausschusses uferte geradezu aus.

Darauf verlassen, dass die Mieten in den nächsten fünf Jahren tatsächlich nicht mehr erhöht werden, können sich die Berliner nicht: Entscheidend wird sein, wie die Gerichte urteilen. "Es ist viel gestritten worden um den Mietendeckel", sagte Senatorin Lompscher. "Und der inhaltliche und juristische Streit ist mit dem heutigen Tag nicht zu Ende."