Wlan ist super, wenn es denn funktioniert. Und wenn nicht? Dann lässt sich mit relativ wenig Geld Abhilfe schaffen. Ein Überblick über die wichtigsten Möglichkeiten.

Fast so wichtig wie Strom: Wlan in der Wohnung – hier die Rückseite eines Routers – ist längst unverzichtbar geworden.

Wlan zu Hause, längst ist das für die meisten wie Strom – einfach selbstverständlich. Nicht selbstverständlich aber ist, dass es auch überall in Haus oder Wohnung ausreichend gut funktioniert. Das kann ein echtes Ärgernis sein, etwa wenn man beruflich darauf angewiesen ist oder die Kinder ihre Hausaufgaben mit ruckelnder Verbindung erledigen sollen.