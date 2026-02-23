Wenn ein beruflicher Vertrag abläuft, schafft man normalerweise weit vorher Klarheit, wie es weitergeht. Im Fall von Ulrike Malmendier ist das auffällig anders. Die erste Amtszeit der Ökonomin als Wirtschaftsweise endet am 28. Februar, also in wenigen Tagen. Doch auf eine Verlängerung für das zentrale wirtschaftspolitische Beratergremium der Bundesregierung wartete Malmendier vergeblich. Das lädt zu Spekulationen ein, ob die 52-Jährige aus politischen Gründen abgelöst wird.