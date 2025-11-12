Nach drei schwachen Jahren geht es 2026 endlich aufwärts, sagen die Wirtschaftsweisen. Sie kritisieren aber, die Bundesregierung tue zu wenig für einen dauerhaften Aufschwung – und machen Vorschläge.

Es gibt jetzt, sechs Wochen vor Weihnachten, keinen Zweifel mehr: Die deutsche Wirtschaft erlebt 2025 ihr drittes schwaches Jahr in Folge. Der russische Überfall auf die Ukraine, der die Energie für die deutsche Industrie so verteuerte und eine Inflationswelle auslöste, hat auch Europas einstigen Wachstumsmotor ins Stottern gebracht. Und er kommt vorerst nicht ins Laufen.