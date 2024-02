Von Thomas Fromm, Alexander Hagelüken und Claus Hulverscheidt

Wer in den Aufsichtsrat eines Unternehmens gewählt werden will, muss sich erst einmal bei einer Hauptversammlung den Aktionären vorstellen. In der Regel werden vorher kurze Videos der Kandidaten gedreht, die beim Aktionärstreffen eingespielt werden. Das ist auch an diesem Montag bei Siemens Energy so. Veronika Grimm hat ihr Bewerbungsvideo in einem Büro mit Bücherregalen drehen lassen, sie trägt schwarze Jacke auf weißer Bluse. Sie sagt: "Es ist mir eine große Freude, mich heute bei Ihnen persönlich als zur Wahl stehendes Mitglied des Aufsichtsrats vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Veronika Grimm."