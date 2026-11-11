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Drastische FinanzlückeWirtschaftsweise machen sich für höhere Steuern stark

Lesezeit: 4 Min.

Das wären unsere Vorschläge: Monika Schnitzer (Mitte) und Veronika Grimm (rechts) bei der Übergabe des Jahresgutachtens an die Bundesregierung, vertreten durch Wirtschaftsmininsterin Katherina Reiche, Finanzminister Lars Klingbeil und Kanzler Friedrich Merz.
Das wären unsere Vorschläge: Monika Schnitzer (Mitte) und Veronika Grimm (rechts) bei der Übergabe des Jahresgutachtens an die Bundesregierung, vertreten durch Wirtschaftsmininsterin Katherina Reiche, Finanzminister Lars Klingbeil und Kanzler Friedrich Merz.
Kay Nietfeld/dpa

Die Sachverständigen sehen Deutschland auf ein riesiges Finanzloch zusteuern. Sie wollen deshalb den Ausbau der Mütterrente und klimaschädliche Subventionen kippen – und notfalls Steuern erhöhen.

Von Alexander Hagelüken

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Ob AfD-Erfolge, Rentenstreit oder der Dauerärger mit Donald Trump: An Aufregung mangelt es der Bundesregierung seit Monaten selten. Nun kommt ein Paukenschlag von ihrem wichtigsten ökonomischen Beratergremium: Die Wirtschaftsweisen Gabriel Felbermayr, Veronika Grimm, Monika Schnitzer, Achim Truger und Martin Werding warnen die Bundesregierung vor drastischen Haushaltslücken. Für mehr finanzielle Solidität will eine Mehrheit der Sachverständigen nicht nur Vergünstigungen wie das Dienstwagenprivileg abbauen. Sie nimmt auch ein hochbrisantes Wort in den Mund: Steuererhöhungen.

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