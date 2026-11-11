Ob AfD-Erfolge, Rentenstreit oder der Dauerärger mit Donald Trump: An Aufregung mangelt es der Bundesregierung seit Monaten selten. Nun kommt ein Paukenschlag von ihrem wichtigsten ökonomischen Beratergremium: Die Wirtschaftsweisen Gabriel Felbermayr, Veronika Grimm, Monika Schnitzer, Achim Truger und Martin Werding warnen die Bundesregierung vor drastischen Haushaltslücken. Für mehr finanzielle Solidität will eine Mehrheit der Sachverständigen nicht nur Vergünstigungen wie das Dienstwagenprivileg abbauen. Sie nimmt auch ein hochbrisantes Wort in den Mund: Steuererhöhungen.
Drastische FinanzlückeWirtschaftsweise machen sich für höhere Steuern stark
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Die Sachverständigen sehen Deutschland auf ein riesiges Finanzloch zusteuern. Sie wollen deshalb den Ausbau der Mütterrente und klimaschädliche Subventionen kippen – und notfalls Steuern erhöhen.
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