Damit erwarten die Sachverständigen im kommenden Jahr nur halb so viel Wachstum wie die Konjunkturinstitute. Sie sehen vor allem die Entwicklung des Konsums skeptischer. Bei der Inflation sind sie gleichwohl optimistisch und prognostizieren: Nächstes Jahr steigen die Verbraucherpreise nach gut sechs Prozent in diesem Jahr nur noch um 2,6 Prozent - und pendeln sich damit auf fast normales Niveau ein.

Es fällt auf, dass die Rezession für die sogenannten Wirtschaftsweisen gar nicht das größte Problem ist: "Viel bedeutsamer als die konjunkturelle Schwäche sind mittelfristige Wachstumshemmnisse." Zwei Hemmnisse betonen Monika Schnitzer, Ulrike Malmendier, Veronika Grimm, Achim Truger und Martin Werding: die Alterung der Gesellschaft, die Personalmangel erzeuge und radikale Rentenreformen erfordere - und fehlende Innovation und Modernität der Firmen sowie ihren Produktionsmitteln. Wenn sich an all dem nicht schnell etwas ändere, wachse die Wirtschaft bis 2028 nur 0,4 Prozent pro Jahr. Das wäre viel weniger als im langfristigen Schnitt. Was lässt sich tun? Ein Überblick.

Mehr Arbeitskräfte

Um den Personalmangel zu lindern, empfiehlt der Rat der Regierung Dinge, die dort heftige Debatten auslösen dürften. So kritisieren sie das Ehegattensplitting, das Paaren den höchsten Steuervorteil gewährt, wenn ein Partner (meist die Frau) nicht berufstätig ist. Eine Reform sorge für bis zu 150 000 meist weibliche Vollzeit-Arbeitskräfte, prognostizieren die Wirtschaftsweisen. Während SPD und Grüne das Splitting ändern wollen, hält die FDP eisern daran fest. Ebenso wie an den subventionierten Minijobs, die der Rat auch als Hindernis für mehr Berufstätigkeit einstuft - genau wie fehlende Kitaplätze: "Ein weiterer Anstieg der Erwerbsbeteiligung von Frauen und der von ihnen geleisteten Arbeitsstunden dürfte ohne bessere Kinderbetreuung nur schwer möglich sein."

Für unverzichtbar halten es die Weisen, für mehr Zuwanderer auf dem Arbeitsmarkt zu werben - angesichts der jüngsten Wahlerfolge der AfD ein klares Statement. Geflüchtete mit absehbarer Bleibeberechtigung sollen schneller arbeiten können. Arbeitskräfte sollen schon einwandern, wenn sie ein Jobangebot haben, ohne weitere Kriterien erfüllen zu müssen. Auch zur Stimmung im Land hat das Gremium einen Rat: "Eine Willkommenskultur würde helfen, potenzielle Zuwanderer anzuziehen."

Detailansicht öffnen Amazon-Mitarbeiter im Logistikzentrum in Pforzheim. (Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa)

Weniger Rente

Wenn man die Rentenversicherung weiterlaufen lasse wie bisher, belaste das vor allem die Jüngeren, schreiben die Forscher. "Wir müssen die Lasten zwischen Alten und Jungen fairer verteilen. Wir müssen an verschiedenen Stellschrauben drehen, damit wir keine zu hart anziehen müssen", sagte die Ratsvorsitzende Monika Schnitzer der Süddeutschen Zeitung. "Bei der Rente muss jetzt etwas passieren." Auch hier dürften die Vorschläge der Ökonomen in der Ampel teils heftigen Widerspruch hervorrufen. Die Sachverständigen fordern, das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung zu koppeln. Konkret bedeutet das: Ein Jahr länger leben soll zur Folge haben, dass man acht Monate länger arbeitet und vier Monate länger in Rente ist. "Das heißt, erst 2051 müsste man voraussichtlich bis 68 arbeiten, erst 2071 bis 69", sagt Schnitzer. "Und das auch nur, wenn die Lebenserwartung weiterhin so steigt wie in der Vergangenheit." Die Ampel aber hat jede Erhöhung des Rentenalters ausgeschlossen.

Außerdem will der Rat Beschäftigte in eine aktienbasierte Altersvorsorge einzahlen lassen. Bei diesem Modell sollen Beschäftigte in einen Fonds einzahlen, der das Geld am Kapitalmarkt anlegt. Im Rentenalter soll das Ersparte plus Rendite dann an die jeweiligen Einzahler zurückfließen. Das soll auf Empfehlung der Weisen standardmäßig erfolgen, außer jemand entscheidet sich aktiv dagegen. Die Ampel hat auch hier ein anderes Modell gewählt.

Weil ihre Vorschläge erst langfristig wirken, empfehlen die Forscher für eine schnellere Entlastung der Rentenkasse den sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor anzupassen. Damit würden zusätzliche Rentenlasten "halbe-halbe auf Jung und Alt verteilt werden", sagt Schnitzer. Das würde dazu führen, dass die jährlichen Rentensteigerungen geringer ausfallen als bisher. "Alternativ könnte man die Renten künftig nicht mit den Löhnen steigen lassen, sondern stets an die Preissteigerungen anpassen", sagt Schnitzer. Bisher stiegen die Renten in der Regel stärker als die Preise, außer nach dem Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine.

Diese weitgehenden Vorschläge sind auch unter den Fachleuten umstritten. Der Wirtschaftsweise Achim Truger kritisiert in seiner abweichenden Meinung, seine Kollegen überzeichneten die Lasten im Rentensystem und vernachlässigten die Risiken von Vorsorgefonds, bei denen in Börsencrashs Erspartes verloren gehen könne. Truger sieht auch keine Notwendigkeit, das Rentenalter schnell anzuheben. Insgesamt drohten mit den Vorschlägen "massive Rentenkürzungen".

Die anderen Sachverständigen räumen ein: Bei beiden Optionen, einem geänderten Nachhaltigkeitsfaktor und der Koppelung an die Inflation, drohe Empfängern von kleinen Renten Armut im Alter. Deshalb sollten Geringverdiener einen Aufschlag auf die Rente bekommen, auf Kosten von Menschen mit hohem Einkommen. Bisher hängt die Rente grundsätzlich von Einkommen und Beiträgen in die Alterskasse ab.

Gegen diesen Vorschlag wendet sich Ratsmitglied Veronika Grimm. Es sei nicht Aufgabe des Rentensystems umzuverteilen, das müsse wenn überhaupt mit Steuermitteln geschehen. Grimm fürchtet zudem, dass sich Gutverdiener aus dem gesetzlichen Rentensystem zurückziehen, wenn sie damit Umverteilung finanzieren sollen.

Mehr Aktienkultur

Auffällig ist, dass die Wirtschaftsweisen manche Debatten meiden, weil sie intern uneinig sind. So schwächelt die Wirtschaft auch, weil energieintensive Betriebe unter den Kosten ächzen. Wäre ein günstigerer Industriestrompreis richtig? Dazu schweigt der Rat. Ebenso zur Schuldenbremse, die manche von SPD und Grünen als Investitionsbremse sehen, während die FDP sie verteidigt.

Was bremst das Wachstum in Deutschland? Für die Weisen ist das neben dem Personalmangel vor allem eine veraltete Ausstattung der Firmen und fehlende Innovationen. Sie fordern mehr Investitionen in Forschung, Bildung, Maschinen und Digitalisierung. Gerade Firmengründern fehle Unterstützung: "Es besteht erheblicher Nachholbedarf bei der Finanzierung junger Firmen in der Wachstumsphase." Firmen seien zu sehr von Bankkrediten abhängig, es gebe außerdem zu wenige Börsengänge.

Deshalb sollen Großinvestoren wie Fonds oder Versicherer mehr Eigen- und Wagniskapital bereitstellen. Und der Rat will die Aktienkultur stärken, etwa durch einen öffentlich verwalteten Pensionsfonds, bei dem Bürger schon ab dem Schulalter anlegen. "Um Renditevorteile sowie geringes Risiko breit gestreuter Anlagefonds allen Schichten zugänglich zu machen, sollten schon Kinder und Jugendliche ein Startkapital erhalten, das in einen solchen Fonds investiert wird", sagt Ulrike Malmendier. Jedes Kind soll 120 Euro im Jahr bekommen, bis es 18 wird. Geldanlage in dem Alter? Das wird manchen Börsenskeptiker erzürnen.

Weniger Armut

Die Sachverständigen stellen fest, dass die Nettoeinkommen von Geringverdienern stagnieren, während der Rest der Gesellschaft deutlich mehr verdient. Dadurch sind mehr Bürger armutsgefährdet - besonders Alleinerziehende, Jugendliche und Menschen mit Migrationshintergrund. Der Rat zieht daraus politische Schlüsse: "Eine höhere Ungleichheit geht oft mit geringerer Unterstützung der Demokratie einher". Ein Mittel gegen Armut sei, verschiedene Sozialtransfers wie Bürger- und Wohngeld zusammenzulegen. Dadurch würden mehr Bürger die Transfers beziehen. Dies ist ein Argument für die Kindergrundsicherung, über die die Ampel ausgiebig gestritten hat.

Detailansicht öffnen Menschenschlage vor der Tafel in München. (Foto: Sven Simon/IMAGO)

Armut lässt sich auch reduzieren, wenn mehr Anreize zur Berufstätigkeit geschaffen werden, so der Rat: Arbeiten würde sich mehr lohnen, wenn jemand mehr als bisher von den Sozialtransfers behält, wenn er mehr Stunden arbeitet. "Dies könnte vielen Menschen aus der Armutsgefährdung heraushelfen", meint Achim Truger. Allerdings müssten etwa für Eltern oft erst die Voraussetzungen für eine Berufstätigkeit geschaffen werden - "ein Ausbau der immer noch lückenhaften Kinderbetreuung ist unverzichtbar". Womit die Weisen wieder beim Personalmangel sind: Eine alternde Gesellschaft brauche zusätzliche Arbeitskräfte - aber sie müsse auch etwas dafür tun.