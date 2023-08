Interview von Alexander Hagelüken und Lisa Nienhaus

Es ist gar nicht so leicht, Ulrike Malmendier zu sprechen in diesen Tagen. Denn die Ökonomin, die Mitglied der deutschen Wirtschaftsweisen ist, aber in Amerika lehrt, ist viel unterwegs, gerade in Europa. Dann aber klappt es doch. Und im Gespräch wirkt Malmendier gar nicht gestresst vom Herumreisen, sondern bestens gelaunt - auch das trübselige Thema Standort Deutschland kann sie nicht schrecken.