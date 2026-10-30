In der bundesdeutschen Geschichte gab es Zeiten, in denen ein Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent mit resigniertem Kopfschütteln quittiert worden wäre. Doch inzwischen gilt ein solches Ergebnis, das das Statistische Bundesamt am Freitag für das dritte Quartal veröffentlicht hat, als Erfolg. Die deutsche Wirtschaft war von 2023 bis 2025 aufgrund hoher Inflation , insbesondere teurer Energie und wegen anhaltender Exportschwäche der Industrie kaum gewachsen oder gar geschrumpft. Und wieder stellt sich die Frage: Kommt nun der Aufschwung, oder bleibt es beim Diminutiv „Aufschwüngchen“?

„Das deutsche Bruttoinlandsprodukt hat im dritten Quartal erneut zugelegt, obwohl die Energiepreise deutlich gestiegen sind und die Industrie unter dem Niedrigwasser im Rhein litt“, sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Er rechnet damit, dass die Wirtschaft moderat weiter wächst. „Problematisch ist der Rückgang der Investitionen. Somit kann man immer noch nicht von einem sich selbst tragenden Aufschwung sprechen“, sagt Dirk Schumacher, Chefvolkswirtschaft der Staatsbank KfW.



Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Oktober auf 2,955 Millionen gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag mitteilte. „Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind für eine Besserung am Arbeitsmarkt nach wie vor nicht ausreichend“, sagte BA-Chefin Andrea Nahles. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit falle für einen Oktober vergleichsweise schwach aus.

Immerhin pumpt die Bundesregierung jedes Jahr Abermilliarden in Infrastruktur und Verteidigung. Auch der Export hatte sich zuletzt erholt, weil die globale Nachfrage nach Maschinen und elektrischer Ausrüstung gewachsen war. Dabei profitierten deutsche Firmen vom Bau von immer mehr Rechenzentren für künstliche Intelligenz. Der Ifo-Geschäftsklimaindex, ein anerkanntes Stimmungsbarometer der Wirtschaft, stieg im Oktober zum sechsten Mal in Folge auf 90,2 Punkte. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat auf seiner jüngsten Jahrestagung die Prognose für Deutschlands Wirtschaftswachstum in diesem Jahr von 0,7 auf 1,3 Prozent angehoben. In der Euro-Zone ist die Wirtschaft im dritten Quartal mit 0,4 Prozent zum Vorquartal sogar überraschend stark gewachsen, wie das Statistikamt Eurostat ebenfalls am Freitag mitteilte.

Die Weltwirtschaft wächst schneller als die in Deutschland

Der Iran-Krieg, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und Donald Trumps erratische, oft aggressive Handelspolitik haben der Weltwirtschaft zwar zugesetzt – doch längst nicht so schwer, wie lange befürchtet. Der Internationale Währungsfonds rechnet für 2026 mit einem inflationsbereinigten globalen Wachstum von 3,1 Prozent, 2027 sogar mit 3,4 Prozent. Die USA bleiben damit die Wachstumslokomotive unter den großen Industrieländern, dort dürfte die Wirtschaft 2026 und 2027 um jeweils 2,3 Prozent zulegen.

Im Oktober lag die Inflationsrate in Deutschland bei 2,8 Prozent nach 3,3 Prozent im September, so das Statistische Bundesamt in seiner Prognose am Freitag. Die Inflation dürfte auf Jahressicht deutlich über dem Inflationsziel der EZB liegen, die Bundesbank erwartet für 2026 nun 2,9 Prozent.