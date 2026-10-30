In der bundesdeutschen Geschichte gab es Zeiten, in denen ein Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent mit resigniertem Kopfschütteln quittiert worden wäre. Doch inzwischen gilt ein solches Ergebnis, das das Statistische Bundesamt am Freitag für das dritte Quartal veröffentlicht hat, als Erfolg, manchem gar als lang ersehnter Durchstartmoment. Die deutsche Wirtschaft war von 2023 bis 2025 aufgrund hoher Inflation , insbesondere teurer Energie und wegen anhaltender Exportschwäche der Industrie kaum gewachsen oder gar geschrumpft: Die reale Wirtschaftsleistung in Deutschland lag 2025 nur etwa 0,5 Prozent über dem Niveau von 2019. Es gab in den vergangenen Jahren also guten Grund, über die Wirtschaftskraft hierzulande zu lamentieren. Doch die aktuellen Zahlen der Statistiker geben der Beantwortung der großen Frage neues Futter: Kommt nun der Aufschwung, oder bleibt es beim Diminutiv „Aufschwüngchen“?

Das Statistische Bundesamt mahnt: Die dynamische Entwicklung der Exporte schwächte sich im 3. Quartal 2026 merklich ab. Aber dennoch darf man hoffen. Im Vorjahresvergleich lag das Wachstum im dritten Quartal 2026 preisbereinigt um 1,3 Prozent höher als im Vorjahresquartal. Immerhin pumpt die Bundesregierung jedes Jahr Abermilliarden in Infrastruktur und Verteidigung. Auch der Export hatte sich zuletzt erholt, weil die globale Nachfrage nach Maschinen und elektrischer Ausrüstung gewachsen war. Dabei profitierten deutsche Firmen vom Bau von immer mehr Rechenzentren für künstliche Intelligenz, vor allem in den USA. Der Ifo-Geschäftsklimaindex, ein anerkanntes Stimmungsbarometer der Wirtschaft, stieg im Oktober zum sechsten Mal in Folge auf 90,2 Punkte.

Die Weltwirtschaft wächst schneller als die in Deutschland

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat auf seiner jüngsten Jahrestagung die Prognose für Deutschlands Wirtschaftswachstum in diesem Jahr von 0,7 auf 1,3 Prozent angehoben, für 2027 erwarten die Experten nun 1,1 statt 1,0 Prozent. Damit ist der IWF auf einer Linie mit Bundesregierung und Wirtschaftsforschungsinstituten, die ebenfalls eine spürbare, wenn auch womöglich nur vorübergehende Konjunkturbelebung erwarten. Die Konsumenten sind verunsichert, vor allem angesichts der gestiegenen Energiepreise. Die Inflation dürfte deutlich höher ausfallen als ursprünglich erwartet, die Bundesbank erwartet inzwischen auf Jahresbasis 2,9 Prozent.

Deutschland hinkt anderen Staaten bei der Wirtschaftsentwicklung hinterher. Global läuft es nicht schlecht. Der Iran-Krieg, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und Donald Trumps erratische, oft aggressive Handelspolitik haben der Weltwirtschaft zwar zugesetzt – doch längst nicht so schwer, wie lange befürchtet. Der Internationale Währungsfonds rechnet für 2026 mit einem inflationsbereinigten globalen Wachstum von 3,1 Prozent, 2027 sogar mit 3,4 Prozent. Die Industrieländer legen laut IWF etwa zwei Prozent zu. Die USA bleiben damit die Wachstumslokomotive unter den großen Industrieländern, dort dürfte die Wirtschaft 2026 und 2027 um jeweils 2,3 Prozent zulegen.