Rückschlag für die deutsche Wirtschaft: Managertreffen im Kanzleramt allein helfen kurzfristig nicht, um die Konjunktur in Schwung zu bringen.

Es war eine negative Überraschung zum Wochenschluss: Die deutsche Wirtschaft schrumpfte im zweiten Quartal, also von April bis Juni 2025, um 0,3 Prozent – und damit stärker als zunächst berechnet. Bislang war ein Minus von 0,1 Prozent ermittelt worden, doch das Geschäft insbesondere in der Industrie und im Export lief offenbar schlechter. Dass das Statistische Bundesamt seine ursprünglichen Berechnungen noch einmal korrigieren muss, und dann zudem nach unten, kommt in der Tat nicht so häufig vor. Normalerweise ist auf die Zahlen aus Wiesbaden Verlass.