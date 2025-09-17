Zum Hauptinhalt springen

Wirtschaftsvereinigung der Grünen„Es gibt sehr viel Grünen-Fremdeln in der Wirtschaft“

Aus der Wirtschaft – für die Wirtschaft? Marie-Luise Wolff und Karl Haeusgen führen seit dem Sommer die parteinahe Wirtschaftsvereinigung der Grünen.
Aus der Wirtschaft – für die Wirtschaft? Marie-Luise Wolff und Karl Haeusgen führen seit dem Sommer die parteinahe Wirtschaftsvereinigung der Grünen. (Foto: Friedrich Bungert)

Die parteinahe „Wirtschaftsvereinigung“ der Grünen wird jetzt von zwei Managern aus Traditionsbranchen geführt. Die werfen der aktuellen Regierung schwere Fehler vor – nehmen aber auch die Grünen nicht von Kritik aus.

Interview von Markus Balser, Fotos von Friedrich Bungert, Berlin

Sie sollen verlorenes Vertrauen für die abgestürzte Partei zurückgewinnen und das belastete Image der Grünen in der Wirtschaft aufbessern: Mit Marie-Luise Wolff, 67, und Karl Haeusgen, 59, führen erstmals zwei Unternehmer mit Erfahrung in der Politik die Wirtschaftsvereinigung der Grünen. Wolff ist Vorstandsvorsitzende des Energieversorgers Entega und war Präsidentin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Haeusgen ist Hauptanteilseigner und Aufsichtsratschef des Industrieunternehmens Hawe Hydraulik, außerdem war er Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Nur: Hat Klimapolitik in diesen Zeiten überhaupt eine Zukunft? 

