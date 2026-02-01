Wenige Wochen vor ihrem Bundesparteitag ringt die CDU darum, inwieweit Sozialleistungen abgebaut werden sollen. Dennis Radtke, Vorsitzender des CDU-Arbeitnehmerflügels CDA, warnte, die wiederholten Forderungen nach Einschnitten bei der sozialen Sicherung könnten der Partei schaden. „Wir müssen aufpassen, dass die Debatten keine Schlagseite bekommen“, sagte Radtke am Sonntag der Süddeutschen Zeitung. „Die jüngsten Forderungen aus der Parteispitze lassen die Frage aufkommen: Was haben wir eigentlich für ein Bild von den Beschäftigten in Deutschland? Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass alles auf einer Seite abgeladen wird, nämlich bei den Beschäftigten“, sagte Radtke. So wie es derzeit laufe, dürfe man sich nicht wundern, dass „bei den Umfragen für die Union bei 27 Prozent eine gläserne Decke eingezogen ist“.