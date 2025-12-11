Als die neue Bundesregierung im Mai, vor einem guten halben Jahr also, ihre Arbeit aufnahm, war sie noch guter Dinge. Bundeskanzler Friedrich Merz hoffte, dass die deutsche Wirtschaft ihre Stagnation bald hinter sich lassen würde und es dann wieder aufwärtsgehen könnte. Doch die Sache ist deutlich zäher als gedacht. Ein durchgreifender Aufschwung ist nicht in Sicht, aus mehreren Gründen.
KonjunkturAufschwung? Welcher Aufschwung?
Nur ein Mini-Wachstum in diesem Jahr prognostizieren das Münchner Ifo-Institut und andere Ökonomen. Und die Aussichten für 2026 korrigieren sie nach unten.
