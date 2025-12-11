Zum Hauptinhalt springen

KonjunkturAufschwung? Welcher Aufschwung?

Lesezeit: 3 Min.

Dampf Im Überseehafen in Rostock: Die deutsche Wirtschaft kommt nicht aus dem Tief. (Foto: Bernd Wüstneck/dpa)

Nur ein Mini-Wachstum in diesem Jahr prognostizieren das Münchner Ifo-Institut und andere Ökonomen. Und die Aussichten für 2026 korrigieren sie nach unten.

Von Caspar Busse

Als die neue Bundesregierung im Mai, vor einem guten halben Jahr also, ihre Arbeit aufnahm, war sie noch guter Dinge. Bundeskanzler Friedrich Merz hoffte, dass die deutsche Wirtschaft ihre Stagnation bald hinter sich lassen würde und es dann wieder aufwärtsgehen könnte. Doch die Sache ist deutlich zäher als gedacht. Ein durchgreifender Aufschwung ist nicht in Sicht, aus mehreren Gründen.

USA
:Gespaltene Notenbank senkt Leitzins auf unter vier Prozent

Die Fed-Gouverneure um Jerome Powell stimmen erneut für eine Zinssenkung. Doch sie sind zunehmend uneins. Und dann ist da noch US-Präsident Trump, der die wirtschaftlichen Sorgen der Amerikaner kleinredet.

Von Ann-Kathrin Nezik

