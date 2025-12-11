Als die neue Bundesregierung im Mai, vor einem guten halben Jahr also, ihre Arbeit aufnahm, war sie noch guter Dinge. Bundeskanzler Friedrich Merz hoffte, dass die deutsche Wirtschaft ihre Stagnation bald hinter sich lassen würde und es dann wieder aufwärtsgehen könnte. Doch die Sache ist deutlich zäher als gedacht. Ein durchgreifender Aufschwung ist nicht in Sicht, aus mehreren Gründen.