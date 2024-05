Von Claus Hulverscheidt, Berlin

In einer Welt der Regeln, des gegenseitigen Respekts und der internationalen Zusammenarbeit wäre die Sache ganz einfach: Die USA trügen ihre Vorwürfe, wonach China die globalen Märkte mit staatlich subventionierten Billigprodukten überschwemmt, bei der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf vor, die ihrerseits in Peking nachfragte, ob die Kritik berechtigt sei. Am Ende landete der Fall bei einem allseits respektierten WTO-Schiedsgericht, das entweder der Volksrepublik die wettbewerbsverzerrenden Handelspraktiken verböte oder aber den Amerikanern die Einführung zusätzlicher Importzölle auf bestimmte chinesische Waren erlaubte. Fall gelöst.