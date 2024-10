Wie wirbt man für ein Land, das in den Wachstumsranglisten der großen Industriestaaten seit Jahren beständig den letzten Platz belegt? Für eine Regierung, derer man selbst genauso überdrüssig ist wie die überwältigende Mehrheit der Bundesbürger? Für eine Partei, die zum x-ten Mal in ihrer Geschichte um die pure Existenz kämpft?

Christian Lindner versucht es an diesem Dienstag mit einer kurzen Geschichtsvorlesung, die mit dem Fall des Eisernen Vorhangs beginnt und bis zur Systemrivalität reicht, die heute das Verhältnis der Weltwirtschaftsgroßmächte USA und China kennzeichnet.

Der Bundesfinanzminister steht im holzvertäfelten Dining Room 3 des University Clubs of New York, der ebenso edlen wie hochherrschaftlichen Heimstatt eines jener Herren-Vereine, von denen es in der Welthauptstadt des Finanzkapitalismus immer noch so viele gibt. Es ist ein Ort, in dessen zigarrenrauchgeschwängerten Räumlichkeiten die betuchtesten Männer der Stadt seit fast 160 Jahren Geschäfte abschließen und Politik machen – Betreten für Dritte meist verboten. Zu den Mitgliedern zählten etwa der Top-Banker J.P. Morgan, der Ex-Bürgermeister und Milliardär Michael Bloomberg oder auch der Verleger Joseph Ridder. Erst seit 1987 werden auch Frauen aufgenommen – und das auch nur, nachdem die Stadtverwaltung den Club mit einem neuen Antidiskriminierungsgesetz dazu gezwungen hatte.

Lindner versucht, Lehren aus der Vergangenheit zu formulieren

Nun also Christian Lindner, der seine Reise zur Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Washington dazu nutzt, um in New York für den zuletzt so in Verruf geratenen Standort Deutschland zu werben und US-Finanzhäuser dafür zu gewinnen, in der größten Volkswirtschaft Europas zu investieren.

Bereits am Morgen hat er hinter verschlossenen Türen mit ranghohen Vertretern der US-Geldwirtschaft diskutiert. Nun, im University Club, sind es etwa 40 Manager und politische Repräsentanten, die um die kreisrunden Tische sitzen, darunter nicht wenige Abgesandte deutscher Unternehmen, aber auch einige amerikanische Investoren. Über die Diskussion darf nicht geschrieben werden, um eine offene Aussprache zu ermöglichen. Was man aber offenbaren kann: Der Minister sagt eine ganze Reihe von Dingen, die Unternehmensvertreter in aller Welt gerne hören – Stichwort: bessere Rahmenbedingungen und weniger Regelwerk. Die Zuhörer wiederum gehen freundlich mit dem Gast aus Berlin um und verzichten auf allzu kritische Fragen dazu, was denn da los sei in Deutschland.

Statt sich im Kleinklein der aktuellen Probleme zu verheddern, zieht Lindner in seiner kurzen Eingangsrede also die ganz langen historischen Linien und versucht, Lehren aus der Vergangenheit zu formulieren. Der eiserne Vorhang sei nicht gefallen, sagt er, weil sich die Menschen im Ostblock gegen ihre Regierungen aufgelehnt hätten. Die Sowjetunion und ihre Satellitenstaaten seien vielmehr als Verlierer aus dem Kalten Krieg hervorgegangen, weil sie mit der Innovationskraft, der Kreativität und dem wirtschaftlichen Erfolg des Westens nicht mehr hätten mithalten können.

„Geopolitische Stärke braucht wirtschaftliche Stärke“

Was sich daraus lernen lasse, sei: „Geopolitische Stärke braucht wirtschaftliche Stärke“, sagt Lindner. Oder umgekehrt: Wer ökonomisch schwach ist, kann auf Dauer auch politisch nicht stark sein. Deshalb besorge es ihn, dass Deutschland bei aller weiter vorhandenen wirtschaftlichen Kraft zuletzt an Wettbewerbsfähigkeit verloren habe und nicht mehr so erfolgreich sei wie in der Vergangenheit. Stattdessen habe sich insbesondere China über die Jahre zu einem ein echten ökonomischen und politischen Rivalen des Westens entwickelt.

Bange sein muss den USA und Europa aus Sicht des Ministers dennoch nicht – wenn sich die Partner dies- und jenseits des Atlantiks auf jene Errungenschaften stützen, die China nicht zur Verfügung stehen: Partnerschaft, Freundschaft, gemeinsame Werte. Die Volksrepublik werde noch lange ökonomisch hinter den USA herhinken, deshalb versuche Peking, einzelne Länder und Ländergruppen aus der regelbasierten Handels- und Weltwirtschaftsordnung herauszubrechen und bilaterale Abkommen mit ihnen zu schließen. Diesem Versuch könne und müsse sich der Westen entgegenstellen und die gemeinsamen Grundsätze verteidigen, sagt Lindner nicht zuletzt an die Adresse der US-Politik-Elite, die zuletzt auch oft den vermeintlichen nationalen Vorteil über das internationale Regelwerk gestellt hatte.

Was aber ist nun mit Deutschland? So richtig deutlich wird der Minister erst, als er nach der Diskussionsrunde wieder neun Stockwerke tiefer an der Ecke von 54. Straße und Fifth Avenue in Manhattan steht und zu den mitgereisten Medienvertretern spricht – nur einen Steinwurf vom Trump Tower entfernt. „Wir haben gegenwärtig nicht den wirtschaftlichen Erfolg, den unser Land braucht“, sagt er. Ziel müsse es aber sein, dass die Deutschen wieder stolz sein könnten auf ihr Land, weil es ökonomisch erfolgreich sei. „Dafür“, so Lindner, „muss die Bundesregierung allerdings offensichtlich auch ihr eigenes Ambitionsniveau bei unseren ökonomischen Reformen, bei der Wachstumsinitiative, erhöhen.“