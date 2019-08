Schwerin (dpa/mv) - Acht von zehn Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten in kleinen und mittelständischen Unternehmen. "Sie sorgen für Wertschöpfung und vor allem für Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt", würdigte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag in Schwerin die Bedeutung des Mittelstands für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Das Bruttoinlandsprodukt, das 2018 mit 44,9 Milliarden Euro den bisher höchsten Wert erreicht habe, gehe zu großen Teilen auf die Leistungen von Handwerk, Tourismus, Handel, Bau, Dienstleistungen, Gesundheitswirtschaft und kleineren Industriefirmen zurück.