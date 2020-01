München/Dresden (dpa/sn) - Fünf Regionen in Sachsen zählen einer Rangliste des Magazins "Focus Money" zufolge zu den 30 wirtschaftlich am schlechtesten bewerteten Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland. Zu den Schlusslichtern gehören danach Mittelsachsen, der Erzgebirgs- und der Vogtlandkreis, Chemnitz sowie Görlitz. Sie belegten Plätze zwischen Rang 347 und 368, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Liste des Magazins hervorgeht. Für das Ranking verglich "Focus Money" bundesweit 374 Landkreise und kreisfreie Städte.

Bewertet wurden sieben Faktoren, darunter Arbeitslosenquote, Erwerbstätigenzahl, Einkommen, Wirtschaftsleistung, Investitionen und Bevölkerungsentwicklung. Von den 50 am besten bewerteten Landkreisen und Städten liegen nur 5 nicht in Bayern oder Baden-Württemberg. Angeführt wird die Liste vom oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. Der brandenburgische Landkreis Teltow-Fläming ist mit Platz 24 des Rankings der einzige ostdeutsche Kreis unter den Top 50.