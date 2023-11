Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Wer deutschen Wirtschaftspolitikern dieser Tage einen Schauer über den Rücken jagen will, der muss nicht mehr tun, als in feinstem Grundschulenglisch drei knappe Buchstaben auszusprechen: I - R - A. Hinter dem Kürzel verbirgt sich der sogenannte "Inflation Reduction Act", jenes sehr irreführend betitelte, milliardenschwere Subventionsprogramm, mit dem die US-Regierung den klimagerechten Umbau der heimischen Industrie vorantreiben und zugleich zukunftsträchtige Unternehmen aus aller Welt in die Vereinigten Staaten locken will. Klimaschutz-Aktivisten sehen in dem Gesetz, das Präsident Joe Biden zum Erstaunen vieler Beobachter im Sommer 2022 durch den Kongress boxte, eine Art guten Geist. Für hiesige Wirtschaftsvertreter, die das Abwandern ganzer Industrien aus Deutschland befürchten, ist es dagegen ein Schreckgespenst.