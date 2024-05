Energiekrise gemeistert, nächste Mammuthürde vor der Brust: So lautet in wenigen Worten zusammengefasst die Diagnose, die der Internationale Währungsfonds (IWF) dem Patienten Deutschland in seinem neuen Länderbericht ausstellt. Mit ihrem Paket aus Gas- und Strompreisbremsen, gezielten Hilfen für Firmen und dem beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien habe es die Bundesregierung im vergangenen Jahr geschafft, den massiven Preisanstieg im Land zu bremsen und den Konjunktureinbruch zumindest abzufedern, heißt es in dem jährlichen Bericht, den der IWF am Dienstag veröffentlichte. Nun aber steht aus Sicht der Ökonomen die nächste, womöglich noch schwierigere Aufgabe an: der Umgang mit dem demografischen Wandel, dem immer gravierenderen Fachkräftemangel, der Klimakrise und einer ganzen Reihe weiterer struktureller Probleme, die Wachstum, Wohlstand und Staatsfinanzen in den kommenden Jahren erheblich zu beeinträchtigen drohen.