Husum (dpa/lno) - Die Messe Husum & Congress hat einen neuen Chef. Klaus Liermann hat als neuer Geschäftsführer das Steuer des größten Veranstaltungshauses an der Westküste übernommen. Der 44-jährige Veranstaltungskaufmann folgt auf Arne Petersen, der das Unternehmen nach Angaben der Messe vom Dienstag auf eigenen Wunsch verlässt. Liermann hatte zuletzt in Münster vier Jahre lang den Geschäftsbereich Gastveranstaltungen der Halle Münsterland verantwortet. Der erste offizielle Auftritt Liermanns wird laut Messe am 10. Februar die Eröffnung der Fachmesse Nord Gastro & Hotel sein.