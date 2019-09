Artikel per E-Mail versenden

Dresden (dpa/sn) - Mit einer Marketingkampagne will das Land Sachsen Fachkräfte aus ganz Deutschland für den Freistaat gewinnen. Das Online-Portal "Heimat für Fachkräfte" soll ab Dienstag Besuchern Angebote und Initiativen vorstellen, wie das Wirtschaftsministerium am Montag in Dresden mitteilte. Sachsen solle als möglicher Lebens- und Arbeitsort bundesweit sichtbarer werden, hieß es.

Die Entscheidung, einen Job anzunehmen und dafür vielleicht auch seinen Lebensmittelpunkt zu verlegen, hänge von vielen Faktoren ab, so das Ministerium. Kriterien für junge Familien seien gute und gut erreichbare Kitas und Schulen, vielfältige Sport-, Kultur- und Freizeitmöglichkeiten und nicht zuletzt kostengünstiger Wohnraum.