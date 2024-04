Balanceakt in Peking

Scholz in China

Wirtschaftlich unabhängiger von China werden, ohne den Rivalen vollends gegen sich aufzubringen, das ist die Balance, die Kanzler Scholz (links, hier bei seinem Besuch in Peking 2022 zu sehen) im Verhältnis zu Staats- und Parteichef Xi Jinping zu wahren versucht.

Der Kanzler reist nach Peking, und sein Gastgeber, Präsident Xi, nimmt sich ungewöhnlich viel Zeit. Das heißt aber nicht, dass alles in Ordnung wäre im Verhältnis beider Länder - im Gegenteil.

Von Claus Hulverscheidt, Florian Müller und Vivien Timmler, Berlin/Peking

Drei, vier, ja vielleicht sogar fünf Stunden wird Olaf Scholz am kommenden Dienstag mit Xi Jinping verbringen, Chinas Staats- und Parteichef nimmt sich ungewöhnlich viel Zeit für den Gast aus Deutschland. Und doch: Selbst wenn es drei, vier oder fünf Tage wären, wäre das nicht ausreichend, um all die drängenden Themen ausführlich zu besprechen. Denn allein die wirtschaftspolitische Agenda, die Scholz mitbringt, ist so umfassend, dass sie jeden Rahmen sprengt.