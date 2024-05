Noch mehr Kritik an der Politik von Christian Lindner: Die Bertelsmann-Stiftung fordert, Investitionen nicht mehr auf die Staatsschuldenregel anzurechnen - selbst einige Sozialausgaben.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Wer Schulden macht und Zinsen zahlt, dem fehlt nicht nur das Geld für andere schöne Dinge, er halst künftigen Generationen auch viele Lasten auf - Christian Lindner wird dieser Tage nicht müde, auf diesen Zusammenhang hinzuweisen. Was der Bundesfinanzminister bei seinen Plädoyers für die Schuldenbremse hingegen weniger laut sagt, ist: Wer keine Kredite aufnimmt und keine Zinsen zahlen muss, dem fehlt mit ziemlicher Sicherheit das Geld, um dringend nötige Zukunftsinvestitionen zu tätigen - in Schienen und grüne Fabriken, in klimaneutrale Häuser und eine CO₂-freie Energieversorgung. Mit einer maroden Infrastruktur aber sei Kindern und Enkel ebenso wenig gedient wie mit einer untragbar hohen Zinslast, sagt Marcus Wortmann, Ökonom bei der Gütersloher Bertelsmann-Stiftung. "Ein Sparkurs auf Teufel komm raus bringt künftigen Generationen überhaupt nichts."