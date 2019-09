Artikel per E-Mail versenden

Hamburg (dpa/lno) - Die Handelskammer Hamburg wählt vom 20. Januar bis 18. Februar 2020 ein neues Plenum. Für die 58 ehrenamtlichen Vertreter des Gremiums könne dann auch online votiert werden, teilte die Handelskammer am Donnerstag im Anschluss an eine Plenumssitzung mit. "Die Online-Wahl macht die Stimmabgabe für die Mitgliedsunternehmen viel komfortabler und zeigt, dass die Handelskammer immer digitaler wird", erklärte Vizepräses Diana Rickwardt.

Neu bei der Wahl sei die Unterteilung der neun Wahlgruppen nach Betriebsgrößen. In jeder Wahlgruppe würden die Sitze nach einem festen Schlüssel auf kleine, mittlere und große Unternehmen aufgeteilt. Dadurch "wird das neue Plenum die Zusammensetzung in der Hamburger Wirtschaft noch einmal viel besser spiegeln", betonte Rickwardt.

Nach der Neuwahl des Handelskammer-Plenums steht zudem die Berufung eines neuen Hauptgeschäftsführers an. Zuletzt hatte sich die Handelskammer nach nur eineinhalb Jahren von Hauptgeschäftsführerin Christi Degen getrennt. Sie hatte ihr Amt im Dezember 2017 als Nachfolgerin des langjährigen Hauptgeschäftsführers Hans-Jörg Schmidt-Trenz angetreten.

Das war eine Folge des Wahlsiegs der "Kammerrebellen", die bei der Plenarwahl zu Beginn des gleichen Jahres eine große Mehrheit in der Plenarversammlung der Kammer erreicht hatten. Sie wollten die Kammer modernisieren und auch eine neue Person an der Spitze installieren. In der Folge zerfiel die Gruppe jedoch, ihr Spitzenkandidat trat als Kammer-Präses zurück und zentrale Wahlversprechen erwiesen sich als nicht einlösbar.