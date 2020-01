Hamburg (dpa/lno) - Rund 160 000 Unternehmen in Hamburg sind aufgerufen, von Montag an ihre Stimme zur Wahl des Handelskammer-Plenums abzugeben. Um die 58 Sitze in der Plenarversammlung bewerben sich 139 Unternehmerinnen und Unternehmer. Sie sind eingeteilt in neun Branchen, die jeweils in drei Größenklassen unterteilt sind. Neun der Kandidaten haben ihren Sitz bereits sicher, weil sie die einzigen Kandidaten in ihrer Branche und Größenklasse sind.

Die meisten Kandidaten treten für eine von drei Wahlgruppen an. Die Unternehmen haben vier Wochen Zeit, an dem elektronischen Wahlverfahren teilzunehmen oder Briefwahl zu beantragen. Die Wahlbeteiligung lag bei der jüngsten Wahl vor drei Jahren bei 17 Prozent und damit auf einem bundesweiten Spitzenwert. Damals hatten die sogenannten Kammerrebellen von der Gruppe "Die Kammer sind WIR" 55 der 58 Sitze erhalten. Sie konnte jedoch zentrale Wahlversprechen nicht umsetzen. Ihr Präses Tobias Bergmann zog sich vor gut einem Jahr zurück. Seitdem wird die Kammer von Vizepräses André Mücke vertreten.