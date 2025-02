So kommt die Wirtschaft wieder in Schwung

Von Michael Bauchmüller, Thomas Fromm, Simon Groß, Alexander Hagelüken, Helmut Martin-Jung, Kathrin Werner

Wer in den vergangenen Wochen die Debatten vor der Bundestagswahl verfolgt hat, hatte den Eindruck, das einzig relevante Thema sei die Migration. Erst Donald Trump und seine Zoll-Androhungen setzten die Wirtschaft wieder auf die Tagesordnung. Die von ihm angekündigten Autozölle würden die deutschen Hersteller schließlich empfindlich treffen. Und das in einer ohnehin angespannten Lage: Bei VW, Porsche, Bosch und vielen anderen deutschen Industriegrößen laufen die Geschäfte schlecht, Tausende Stellen sollen gestrichen werden. Zusätzlich belasten strukturelle Probleme den Standort: Bürokratie bremst an vielen Stellen aus, Schienen, Brücken und der Netzausbau wurden zu lange vernachlässigt, die Energiekosten sind hoch und die Technologien der Zukunft, so der Eindruck, werden woanders entwickelt. Und dann ist da noch das Thema Verteidigung. Kann die kommende Bundesregierung also nur daran scheitern, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen? Mitnichten, denn für viele dieser Probleme gibt es Lösungen. Fünf Vorschläge, wie Deutschland wieder nach vorn kommen kann.