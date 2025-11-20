Die große Mehrheit der Deutschen, 82 Prozent, sieht die Verantwortung für ihre wirtschaftliche Eigenständigkeit bei sich selbst. Doch nur 46 Prozent fühlen sich wirtschaftlich sehr eigenständig, 43 Prozent der Frauen und 46 Prozent der Männer. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Bundesfamilienministerium in Auftrag gegeben hat. Dabei halten 92 Prozent wirtschaftliche Eigenständigkeit für sich persönlich für wichtig. Die Studie liegt der Süddeutschen Zeitung vor.