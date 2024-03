Kommentar von Kerstin Bund

Dann sollen sie halt Cornflakes essen. Der Chef der Frühstücksflockenmarke Kellogg's hat armen Familien in einem Interview kürzlich geraten, Cerealien zum Abendbrot zu essen. Schließlich seien die "schon immer recht erschwinglich" gewesen. Sie eigneten sich besonders gut, wenn "Verbraucher unter Druck stehen", sagte Gary Pilnick in einer Sendung des US‑Senders CNBC. Cornflakes statt Brot, da denkt man natürlich sofort an Marie Antoinette, der das Zitat (fälschlicherweise) zugeschrieben wird: "Wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen."