Konjunktur„Die deutsche Wirtschaft entfaltet einfach keine Dynamik“

Zahlreiche Container auf dem Gelände eines Containerterminals im Hamburger Hafen. Die deutsche Wirtschaft ist stärker geschrumpft als erwartet. (Foto: Daniel Reinhardt/dpa)

Export, Bau, Industrie: Die Lage ist noch schlechter als gedacht. Von April bis Juni ist das deutsche Bruttoinlandsprodukt laut Statistischem Bundesamt um 0,3 Prozent eingebrochen. Ökonomen sehen aber auch Grund zur Hoffnung.

Von Oliver Klasen

In diesem Sommer kommen schlechte Nachrichten für die deutsche Wirtschaft nicht nur aus der US-Hauptstadt Washington, wo ein Mann regiert, dessen Lieblingswort „Zölle“ heißt, sondern auch aus der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Dort sitzt das Statistische Bundesamt, und das vermeldete an diesem Freitagmorgen eine Zahl, die führende Ökonomen des Landes wahlweise als „Dämpfer“, „tiefe Bremsspur“ oder mit den Worten „Das zieht einem die Schuhe aus“ kommentierten.

