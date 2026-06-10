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KonjunkturDIW-Prognose: Deutsche Wirtschaft rutscht in die Rezession

Lesezeit: 3 Min.

Der Iran-Krieg macht der deutschen Wirtschaft schwer zu schaffen.
Der Iran-Krieg macht der deutschen Wirtschaft schwer zu schaffen. Monika Skolimowska/dpa

Die deutsche Wirtschaft schrumpft bis Herbst, sagt das DIW-Institut voraus. Jetzt solle die Regierung handeln und die Menschen gezielt entlasten – aber nicht durch einen neuen Tankrabatt.

Von Alexander Hagelüken

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Die Nachricht könnte nicht gezielter gesetzt sein. Für Mittwochabend hatte die Bundesregierung Gewerkschaften und Arbeitgeber eingeladen, um über Reformen für das wachstumsschwache Deutschland zu reden. Nur wenige Stunden davor hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) seine neue Wachstumsprognose veröffentlicht, Tendenz: Die Regierung muss etwas tun.

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