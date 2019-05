20. Mai 2019, 20:08 Uhr Lidl-Besitzer Das Phantom von Heilbronn

In seiner Heimatstadt Heilbronn agiert Discount-König Dieter Schwarz als großzügiger Spender, vom Uni-Campus bis zur Kirchensanierung. Einzige Auflage: Die Regeln bestimmt er.

Von Stefan Mayr

So sieht das Phantom von Heilbronn also aus. Halblange, gewellte graue Haare, der dunkelgraue Nadelstreifenanzug schlackert leicht und ist nicht mehr ganz so modern. Zur Feier des Tages hat er eine violette Krawatte und ein Einstecktuch angezogen: Dieter Schwarz steht an einem Stehtisch in der Aula des Bildungscampus Heilbronn. Nichts an dem vermutlich reichsten Mann Deutschlands ist protzig, er wirkt eher wie ein bodenständiger, pensionierter Oberstudienrat. Die Frage, ob man mit ihm über seine Dieter-Schwarz-Stiftung reden könne, beantwortet er mit ...