Leipzig (dpa) - Die regionale Herkunft von Lebensmitteln finden Verbraucher aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen immer wichtiger. Das ergab die 10. Mitteldeutsche Markenstudie, die am Donnerstag in Leipzig vorgestellt wurde. Für 55 Prozent der Einkäufer ist es wichtig, dass die Produkte aus der Region kommen. Fünf Jahre zuvor waren es nur 34 Prozent der Befragten in den drei Ländern. Werbeexperten des MDR und das Erfurter Institut für angewandte Marketing- und Kommunikationsforschung (IMK) befragten 3000 repräsentativ ausgewählte Verbraucher in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie 1500 Verbraucher in Gesamtdeutschland zu etwa 70 Marken und ihrem Einkaufsverhalten.