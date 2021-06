Die Deutschen konsumieren wieder mehr - Forscher erwarten allerdings, dass zunächst ein Großteil des in der Pandemie angesparten Geldes auf den Girokonten bleibt.

Von Alexander Hagelüken

Nach einer so schweren Krise greift sogar die sonst eher spröde Ökonomenzunft zur Metapher. "Die Wirtschaft erwacht aus dem Winterschlaf des Corona-Lockdowns", formuliert das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Die deutschen Konjunkturforscher erwarten für dieses Jahr zwischen drei und vier Prozent Wachstum. Sie weisen aber auch auf die großen Herausforderungen hin, vor denen Deutschland steht.

"Wir sagen heute voller Überzeugung: Die Erholung kommt", sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher am Donnerstag. "Die deutsche Wirtschaft wird voraussichtlich einen guten Sommer erleben." Immer mehr Bürger sind geimpft. Geschäfte, Restaurants und Kulturstätten öffnen wieder. Der Konsum nimmt zu, am Bau läuft es ohnehin. Das Berliner DIW hebt seine Wachstumsprognose für 2021 gegenüber dem Frühjahr leicht an - auf 3,2 Prozent. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft sagt sogar knapp vier Prozent voraus. Demnach werde die Nachfrage durch im Lockdown angespartes Geld und staatliche Hilfen zusätzlich angefacht.

"Die deutsche Wirtschaft ist aber noch nicht über den Berg", schränkt Fratzscher ein. Er fürchtet Rückschläge, falls durch die Lockerungen und neue Virusmutationen die Infektionen zumindest in manchen Regionen steigen - und nochmal eingeschränkt werden muss. Die Politik müsse dann klarer kommunizieren und transparenter vorgehen, um die Menschen nicht wieder zu verunsichern.

Auch indirekte Corona-Folgen bremsen. In der Pandemie wurden weniger Rohstoffe gefördert. Der Digitalisierungsschub erhöht allgemein den Bedarf an Chips, die nun in der Autoindustrie fehlen. "Solche Lieferengpässe bei Industrie und Bau wie jetzt haben wir seit der Wiedervereinigung noch nie erlebt", sagt Timo Wollmershäuser vom Münchner Ifo-Institut. Er senkt daher die Wachstumsprognose für 2021 von 3,7 auf 3,3 Prozent. Wie andere Ökonomen hält Wollmershäuser die Engpässe für vorübergehend. Nächstes Jahr lege die Wirtschaft sogar um 4,3 Prozent zu.

"Wir haben eine der größten Krisen der Nachkriegsgeschichte hinter uns gelassen", sagt der Ifo-Konjunkturchef. Positiv wirke etwa, dass deutsche Firmen in diesem Jahr zehn Prozent mehr Waren ins Ausland verkaufen dürften. Die Weltwirtschaft expandiert wieder stark. Mit einer Überhitzung und damit einer länger andauernden hohen Inflation in Deutschland rechnet Wollmershäuser jedoch nicht. Die Verbraucherpreise stiegen dieses Jahr vor allem durch höhere Energiekosten und die Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung um 2,6 Prozent. Im kommenden Jahr seien es dann aber nur knapp zwei Prozent.

Das Institut unterstellt bei seiner Prognose, dass sich der Konsum nur normalisiert. Ein Großteil des in der Pandemie angesparten Geldes bleibe auf den Girokonten. Falls die Deutschen dieses Geld doch ausgäben, stiegen die Preise stärker.

Fratzscher verteidigt die Geldpolitik der EZB

Wie Wollmershäuser sieht auch Marcel Fratzscher eher vorübergehende Effekte, was die Preise angeht: "Es ist unredlich, vor der angeblich großen Inflation zu warnen." Hohe Inflation entstehe in der Regel, wenn die Wirtschaft überhitze und die Nachfrage deutlich größer sei als das Angebot. Das zeichne sich nicht ab.

Der DIW-Präsident widerspricht jenen Kritikern, die der Europäischen Zentralbank vorwerfen, mit ihrer lockeren Geldpolitik die Preise dauerhaft hochzutreiben: "Eine Geldschwemme, die automatisch zu Inflation führt? Diesen Zusammenhang gibt es nicht, jedenfalls nicht in den vergangenen 20, 30 Jahren." Die EZB habe keine Wahl, als ihren Kurs noch einige Jahre fortzusetzen. Die Eurozone erhole sich nur schleppend. Auch viele deutsche Firmen seien auf günstige Kredite angewiesen.

Aktives Handeln erhofft sich der Ökonom von der nächsten Bundesregierung. Deutschland stehe vor einer riesigen Transformation wichtiger Industrien zu Dekarbonisierung und Digitalisierung. "Diese Transformation ist durch die Pandemie eher schwieriger geworden, weil Unternehmen Rücklagen auflösen und sich verschulden mussten." Um das Wachstum anzukurbeln, fordert Fratzscher staatliche Investitionen von 30 bis 40 Milliarden Euro jährlich in Infrastruktur, Bildung und Klimaschutz, und das über zehn bis 15 Jahre.

Auch Ifo-Präsident Clemens Fuest sieht ein Wachstumsproblem heraufziehen. Wegen der alternden und schrumpfenden Bevölkerung werde das Bruttoinlandsprodukt ab Mitte der Dekade nur noch um etwa 0,7 Prozent im Jahr zunehmen - deutlich weniger als in den 2010er Jahren. Fuest setzt die Akzente anders als das DIW. Er wünscht sich von der Politik vor allem bessere Voraussetzungen für Firmen, um zu investieren. Dazu gehörten auch klarere Aussagen zum geplanten Klimaschutz. Außerdem warnt Fuest Grüne und SPD vor Steuererhöhungen: "Die steuerlichen Rahmenbedingungen dürfen sich nicht verschlechtern, sonst gibt es keine Rückkehr zu ordentlichen Wachstumsraten."