Wachstum verzweifelt gesucht. Gerade erst hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass das Bruttoinlandsprodukt 2025 um lediglich 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Ein Mini-Wachstum, 2023 und 2024 gab es sogar ein Minus. Die deutsche Wirtschaft kommt einfach nicht in Gang: Donald Trumps Zölle, Kriege, geopolitische Verwerfungen machen schlechte Stimmung.
KonjunkturWarum es im deutschen Fußball wirtschaftlich gut läuft
Die deutsche Volkswirtschaft kommt nicht aus der Krise. Doch die Fußballbundesliga meldet überraschend mehr Umsatz und mehr Gewinn.
