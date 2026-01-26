Wachstum verzweifelt gesucht. Gerade erst hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass das Bruttoinlandsprodukt 2025 um lediglich 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Ein Mini-Wachstum, 2023 und 2024 gab es sogar ein Minus. Die deutsche Wirtschaft kommt einfach nicht in Gang: Donald Trumps Zölle, Kriege, geopolitische Verwerfungen machen schlechte Stimmung.