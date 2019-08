Dresden (dpa/sn) - Die Forschung und Entwicklung in Sachsen sind 2017 mit 3,4 Milliarden Euro gefördert worden. Das sei ein neuer Spitzenwert, teilte das Wirtschaftsministerium am Sonntag mit. Ein Jahr zuvor seien 200 Millionen Euro weniger in die Forschung geflossen. "Wir kommen unserem Ziel immer näher, den Freistaat Sachsen zu einem in Wirtschaft und Wissenschaft führenden Standort in Europa zu entwickeln", sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Den Angaben zufolge zählt Sachsen etwa 31 000 Beschäftigte in Forschung und Entwicklung - so viele wie kein anderes Flächenland in Ostdeutschland.