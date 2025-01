Die deutsche Wirtschaft ist 2024 das zweite Jahr hintereinander geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt fiel um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. 2023 hatte es einen Rückgang von 0,3 Prozent gegeben. Die meisten Ökonomen rechnen für das laufende Jahr bestenfalls mit einem leichten Wachstum. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) geht davon aus, dass Europas größte Volkswirtschaft 2025 so langsam wachsen wird wie keine andere Industrienation.

Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr außerdem erneut mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Die Ausgaben von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherung überstiegen laut Statistischem Bundesamt die Einnahmen um 113 Milliarden Euro. „Das waren etwa 5,5 Milliarden Euro mehr als im Jahr 2023“, hieß es. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Defizit wie im Vorjahr bei 2,6 Prozent. 2022 hatte es bei 2,1 Prozent gelegen. Der EU-Wachstums- und Stabilisierungspakt sieht eine Obergrenze von drei Prozent vor. Die EU-Defizitvorgaben wurden somit eingehalten.

Das Finanzierungsdefizit sei in erster Linie durch höhere Ausgaben für Renten und Pensionen entstanden. Erheblich mehr wurde auch für das Pflege- und für das Bürgergeld ausgegeben.

Der Bund allein konnte sein Defizit gegen den Trend deutlich verringern, und zwar von rund 95 Milliarden Euro im Jahr 2023 auf nunmehr gut 59 Milliarden Euro. „Entlastend wirkte dabei insbesondere, dass die Maßnahmen zur Abmilderung der Energiekrise – vor allem die Gas- und Strompreisbremse – Ende 2023 ausgelaufen sind“, hieß es vonseiten des Statistikamts.

Für dieses Jahr rechnen die meisten Fachleute mit einer sinkenden Neuverschuldung in Deutschland.

Die Gründe für die Flaute

Die deutsche Wirtschaft kommt seit Längerem nicht vom Fleck. Nach einem leichten Wachstum im ersten Quartal 2024 ging das BIP im zweiten Jahresviertel zurück und legte dann im dritten Quartal minimal zu. Im Schlussquartal 2024 schrumpfte sie den Schätzungen zufolge erneut. Das Bruttoinlandsprodukt sei von Oktober bis Dezember wohl um 0,1 Prozent zum Vorquartal zurückgegangen, so das Statistische Bundesamt. Diese „erste sehr frühe Schätzung“ basiere aber noch auf einer „unvollständigen Datenbasis“ und sei daher noch mit höherer Unsicherheit behaftet. Details sollen am 30. Januar bekanntgegeben werden.

Die deutsche Wirtschaft steht von vielen Seiten unter Druck. Auf den Weltmärkten hat China als Wachstumstreiber an Schwung verloren, im Inland steigt die Zahl der Firmenpleiten. Zugleich sind die Exportaussichten für die Industrie trüb. Schlüsselindustrien wie Autobau und Chemie stecken in der Krise, ebenso der Wohnungsbau. Verbraucher sind verunsichert, der private Konsum kommt nicht recht in Gang. Zugleich belasten hohe Energiepreise und die Bürokratie den Standort.

Die Aussichten für das neue Jahr sind wenig verheißungsvoll. Zwar hofft die Wirtschaft auf Reformen nach der Bundestagswahl. Allerdings drohen unter dem designierten US-Präsidenten Donald Trump hohe Zölle auf Einfuhren aus Europa, was die Exportnation Deutschland wohl besonders treffen würde.