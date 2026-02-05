Es gibt eine ganze Schar Menschen, die hauptamtlich die Wirtschaftslage beobachten, Volkswirte in Banken und anderen Organisationen. Wenn diese Zunft mal von einer guten Nachricht überrascht wird, lässt das hoffen. So ist es jetzt mit der Meldung, dass die deutsche Industrie im Dezember unerwartet acht Prozent mehr Aufträge eingesammelt hat – obwohl Analysten mit einem Minus gerechnet hatten. Dieser Schub manifestiert die Anzeichen, dass die deutsche Wirtschaft 2026 nennenswert wächst – und damit zusätzliches Einkommen für die Deutschen schafft. Aber es bleibt einiges zu tun, um einen dauerhaften Aufschwung zu schaffen.
Kommentar von Alexander Hagelüken
Die totgesagte Industrie sammelt überraschend viele Aufträge ein. Das sollte die Regierung nutzen, um die Basis für einen längeren Aufschwung zu legen. Etwa durch kluge Antworten auf die Ära der internationalen Ego-Politik.
