Von Klaus Ott und Jörg Schmitt

Die Mail, die kurz vor dem Wochenende an die noch verbliebenen Mitarbeiter der pleitegegangenen Wirecard-Gesellschaften ging, sollte Mut machen. Insolvenzverwalter Michael Jaffé schrieb, man befinde sich in "intensiven und konstruktiven Verhandlungen mit drei internationalen Interessenten bzw. Interessentengruppen" für das Kerngeschäft der Wirecard AG. Von den noch verbliebenen Arbeitsplätzen am Konzernsitz in Aschheim bei München sollen so viele wie möglich nach dem Verkauf erhalten bleiben. Die Namen der Interessenten nannte Jaffé nicht, sie sind aber aus Wirecard-Kreisen zu hören.