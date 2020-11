Von Cerstin Gammelin, Klaus Ott, Jörg Schmitt und Meike Schreiber

Das vierseitige Schreiben, das Wirecard-Aufsichtsrätin Tina Kleingarn am 29. September 2017 ihren Kollegen im Kontrollgremium schickte, liest sich wie eine düstere Prophezeiung, die schließlich in Erfüllung ging. Es mangele an "geordneten und angemessenen Kontroll- und Steuerungsstrukturen". Der Vorstand handele zu autonom und betrachte die "Unternehmensüberwachung als eine Last". Kleingarn, Diplom-Kauffrau und jahrelang Bank-Managerin (Barclays, Goldman Sachs) warnte eindringlich: "Früher oder später werden sich diese Mängel rächen und eingegangene Risiken sich womöglich materialisieren."

Die Finanzexpertin erklärte mit diesem internen Schreiben nach nicht einmal zwei Jahren ihren Austritt aus Aufsichtsrat. "Nach wiederholten erfolglosen Versuchen, diesen Zustand zu ändern, möchte ich den eingeschlagenen Weg nicht weitergehen, da er nicht im Einklang steht mit meiner Auffassung der Aufgaben eines Aufsichtsrats steht." Das Schreiben wurde am Donnerstagabend im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestags bekannt, als dieser die ehemalige Wirecard-Kontrolleurin als Zeugin vernahm.

Kleingarns frühe Warnung belastet den langjährigen Konzernchef Markus Braun schwer. Braun sitzt in Untersuchungshaft, er war am Donnerstag im Untersuchungsausschuss ebenfalls als Zeuge geladen, sagte aber nur wenig. In ihrem Rücktrittsschreiben kritisierte Kleingarn, Braun handele wie ein alleiniger Eigentümer, "der er aber nicht ist". Der Konzernchef sei nicht bereit, die Unternehmensführung und die Art und Weise, wie der Vorstand mit dem Aufsichtsrat zusammenarbeite, einem "modernen Corporate Governance-Verständnis anzupassen". Gemeint war damit, dass ein Konzern so geführt werden solle, dass der Aufsichtsrat seine Pflichten erfüllen könne und Risiken frühzeitig erkannt und beseitigt werden würde.

Nach Darstellung von Kleingarn war Brauns Vorstandsvertrag damals handstreichartig verlängert worden. Die Vertragsverlängerung habe "nichts mit einem geordneten Prozess" zu tun gehabt. Mit nicht haltbaren Begründungen sei der Vertrag innerhalb von 24 Stunden verlängert worden. Der Aufsichtsrat dürfe sich bei der Bestellung des Vorstandschefs das "Heft des Handels nicht entziehen lassen; das ist aber leider passiert."

Das damalige Rücktrittsschreiben enthält weitere, massive Kritik am damaligen Vorstand. Entscheidungsvorlagen würden häufig sehr spät vorgelegt, manchmal sogar als Tischvorlage. Dem Aufsichtsrat seien sogar Kreditbürgschaften zur Genehmigung vorgelegt worden, bei denen die betreffenden Darlehen bereits Wochen vorher ausbezahlt worden seien, rügte Kleingarn. Das bedeutet, der Vorstand soll unter Konzernchef Braun erst Fakten geschaffen und dann nachträglich den Aufsichtsrat informiert und um Genehmigung gebeten haben. Das war im September 2017. Im Juni 2020 ging Wirecard pleite.

Was aber wäre passiert, hätte Kleingarn ihre Kritik nicht nur intern geäußert? Hätte sie die Geldgeber von Wirecard warnen können oder dies sogar müssen? Dem entgegen steht die strenge Verschwiegenheitspflicht, der Aufsichtsräte nach deutschem Recht unterliegen. Der Auskunftsfreude sind daher Grenzen gesetzt. Andererseits: Offiziell hatte Kleingarn ihren Rücktritt mit "familiären Gründen" erklärt, nur um kurz darauf in einen anderen prominenten Aufsichtsrat einzuziehen. Auch die nachfolgenden Mitglieder des Gremiums erfuhren dem Vernehmen nach nichts von den wahren Gründe des Rücktritts. Jedenfalls soll sich der damalige Aufsichtsratschef Wulf Matthias ihnen gegenüber dazu ausgeschwiegen haben. "Man kann nicht sagen, man tritt aus familiären Gründen zurück, wenn das gar nicht stimmt", sagte des Aufsichtsrat eines anderen Unternehmens, der nicht namentlich genannt werden will. Inzwischen ist mehr Licht im Dunkel.