Von Jan Diesteldorf, Christoph Giesen, Lena Kampf, Klaus Ott, Jörg Schmitt und Nils Wischmeyer, München

Eine der unglaublichsten Geschichten in der Skandalchronik von Wirecard spielt in einer Tanzbar namens Hedgehog. Das Etablissement liegt an der Clive Street in Singapurs Stadtteil Little India. Auf der Facebook-Seite des Lokals posieren sieben junge Frauen in knappen Outfits - als Krankenschwester, Nonne oder Playboy-Bunny. Andere Fotos zeigen die Damen als bauchfreie Nikoläuse oder als kleine Teufelchen.