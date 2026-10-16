Zum Hauptinhalt springen

SkandalfirmaWirecard-Beschuldigter taucht wieder in Deutschland auf

Lesezeit: 4 Min.

Von Singapur (links) nach München (rechts) sind es etwa 10 000 Kilometer – im Wirecard-Komplex liegen beide Orte aber nah beisammen.
Von Singapur (links) nach München (rechts) sind es etwa 10 000 Kilometer – im Wirecard-Komplex liegen beide Orte aber nah beisammen.
Fotos: Imago(2); Bildbearbeitung: SZ

Einst machte Carlos Häuser steile Karriere und zählte zum engsten Kreis um Jan Marsalek. Dann ging er nach Singapur und war nah dran an undurchsichtigen Geschäften und dubiosen Geldflüssen.

Von Stephan Radomsky

SZ bei Google bevorzugen

„Es wird einfach nicht langweilig bei uns“, sagt Theres Kraußlach. Und den Satz der Anwältin von Ex-Wirecard-Boss Markus Braun kann man getrost so stehen lassen, auch nach fast vier Jahren Prozess und mutmaßlich kurz vor dem Urteil. Denn gerade ist im wohl größten Wirtschaftsskandal der deutschen Geschichte eine weitere schillernde Figur wieder aufgetaucht: Carlos Häuser, der erst eine steile Karriere bei Wirecard machte und später Geschäftsführer einer kleinen Firma in Singapur wurde, die tief verstrickt war in undurchsichtige Geschäfte und dubiose Geldflüsse im Umfeld des einstigen Dax-Konzerns.

Zur SZ-Startseite

MeinungRené Benko
:Die Fußfessel-Entscheidung ist ein Fehler

SZ PlusKommentar von Michael Kläsgen

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite