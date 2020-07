Die Staatsanwaltschaft München I durchsucht seit heute Morgen die Geschäftsräume von Wirecard. Insgesamt durchkämmen zwölf Staatsanwälte, 33 Polizeibeamte und zahlreiche IT-Fachleute fünf Gebäude. Drei davon stehen in München und Umgebung, darunter auch der Firmensitz in Aschheim, zwei weitere in Österreich. Ins Visier hat sie "(ehemalige) Verantwortliche der Wirecard" genommen, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Konkret geht es um den Vorwurf der Marktmanipulation und darum, dass womöglich falsche Angaben gemacht wurden.

Durchsucht wird im Wege der Rechtshilfe auch das Domizil des ehemaligen Wirecard-Vorstandschefs Markus Braun in Wien. Das bestätigte Brauns Anwalt Alfred Dierlamm auf Anfrage. Braun ist Österreicher und lebt mit seiner Familie in Wien. Dierlamm sagte, "mein Mandant kooperiert weiter mit den Behörden". Braun halte sich in München auf und werde sich dort heute gemäß seinen Auflagen bei der Polizei melden. Der langjährige Wirecard-Chef war vergangene Woche aufgrund eines Haftbefehls festgenommen und gegen eine Kaution von fünf Millionen Euro und weitere Auflagen wieder freigelassen worden. Zu diesen Auflagen zählt auch, dass er sich jeden Mittwoch bei einer bestimmten Polizeidienststelle in München melden muss. Es ist die zweite Durchsuchung innerhalb weniger Wochen bei Wirecard. Bereits Anfang Juni hatte die Staatsanwaltschaft die Büros in Aschheim durchkämmt, auch damals ging es um Vorwürfe der Marktmanipulation gegen die Vorstände und möglicherweise irreführende Signale für den Börsenpreis, damals aufgrund zweier Ad-hoc-Meldungen des Konzerns.

Der andere Ex-Vorstand von Wirecard, der per Haftbefehl gesucht wird, Jan Marsalek, befindet sich auf der Flucht. Marsalek hatte sich ins Ausland abgesetzt, nachdem das Bilanzloch bei Wirecard in Höhe von 1,9 Milliarden Euro entdeckt worden war. Über seinen Anwalt hatte er zuerst signalisiert, er wolle zurückkommen und sich ebenso wie Braun den Ermitteln stellen. Das war dann allerdings nicht der Fall. Marsalek gilt als einer der Hauptverantwortlichen für viele dubiose Geschäfte bei Wirecard. Er und Braun hatten während ihrer Amtszeit bei dem Zahlungs-Dienstleister stets alle Vorwürfe zurückgewiesen; darunter auch den Verdacht, die Bilanzen seien geschönt.

Wirecard musste bereits am 18. Juni eingestehen, dass dem Konzern 1,9 Milliarden Euro fehlen. Das Geld sollte ausweislich mehrerer Bankbestätigungen bei zwei Geldinstituten auf den Philippinen liegen. Die entsprechenden Dokumente waren aber offenbar falsch oder sogar gefälscht, das Geld nicht existent. Mittlerweile stellen Wirtschaftsprüfer sogar einen Großteil des Asien-Geschäfts infrage.

Daraufhin musste der Aschheimer Konzern Insolvenz anmelden, mehr als 5000 Jobs stehen auf dem Spiel. Wo er sich aufhält, ist ebenso unklar, wie die Frage nach der Zukunft des Konzerns. Am Montag hat der Insolvenzverwalter die Geschäfte bei Wirecard übernommen. Er wird nun entscheiden müssen, welches Geschäft echt ist, welches nicht, ob Wirecard je überlebensfähig sein wird oder ob der Konzern nur noch abgewickelt wird.