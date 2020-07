Kommentar von Cerstin Gammelin, Berlin

Die Affäre um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard kommt Bundesfinanzminister Olaf Scholz gefährlich nahe. Der oberste Dienstherr der deutschen Finanzaufsicht war seit eineinhalb Jahren persönlich über den Verdacht informiert, dass bei dem Vorzeige-Startup einiges schieflaufen könnte: Marktmanipulation, Geldwäsche, irreführende Rechnungslegung. Zu den Fragen, die der Sozialdemokrat dringend zu beantworten hat, gehört die, warum er die Angelegenheit nicht umgehend zur Chefsache gemacht hat.

Dieses Versäumnis ist auch nicht damit zu erklären, dass der Finanzminister praktisch mit seinem Amtsantritt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Wirtschaftsprüfer von EY auf den Tisch bekommen hatte. Scholz fing im März 2018 an, im April lieferten die Prüfer ihren alljährlichen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ab, alles sei bestens mit der Bilanz. Schon damals waren auf der testierten weißen Weste schmutzige Flecken zu sehen gewesen. Dokumentiert ist dasim gerade veröffentlichten Sachstandsbericht des Ministeriums; der Bericht ist eine Bestandsaufnahme eines jahrelangen, kollektiven Versagens.

Seit 2008 hatte es kritische Presseberichte gegeben. Seit 2010 hatte die Finanzaufsicht Sonderprüfungen veranlasst, damals übrigens unter Wolfgang Schäuble als Dienstherrn im Ministerium. Immer wieder wurde überlegt, wie und von wem die international kompliziert verzweigte Struktur des milliardenschweren Konzerns beaufsichtigt werden sollte. Wirklich von einer Bezirksregierung in Bayern? Es erscheint abstrus, dass die Wirtschaftsprüfer trotz der erheblichen Zweifel stets fehlerfreie Arbeit bescheinigten. Und dass offenbar weder Schäuble noch Scholz es für nötig hielten, die schwelende Affäre an sich zu ziehen. Man hätte gewarnt sein müssen von den Skandalen um Geldwäsche, Zinsmanipulation beider der Deutschen Bank und CumEx-Steuerbetrug. Trotzdem beließ es auch die Bafin beim Dienst nach Vorschrift. Mit der Folge, dass schon wieder ein Finanzkonzern über Jahre ungeniert Anleger betrügen konnte.

Es gibt wohl keinen Zweifel daran, dass das Versagen Konsequenzen haben muss. Nicht nur in der Organisation der Aufsicht, sondern auch personelle Veränderungen. Es fällt auf in dem Bericht, dass die Bafin offenbar immer wieder zum Jagen getragen werden musste. Bitte dort nachschauen, da schneller machen. Das mag daran liegen, dass das Finanzministerium vom eigenen Versagen ablenken will. Oder aber daran, dass es ein über Jahre gewachsenes Netzwerk aus Prüfern, Managern und Beamten gegeben hat, eine vertrauliche Interessengemeinschaft, die nicht mehr genau hingeschaute. Um diese Strukturen aufzubrechen, muss ein Neuanfang an der Spitze der Aufsicht her.

Scholz steht zum dritten Mal mitten in einem Finanzskandal

Ganz sicher bedarf es auch der Zerschlagung des Netzwerkes der Wirtschaftsprüfer. Wer ein Unternehmen jahrelang berät und prüft, ist nicht unbefangen, sondern praktisch ein Lobbyist in eigener Sache. Er kann kein schlechtes Testat ausstellen für etwas, was er selbst empfohlen hat, ohne sich selbst vorzuführen.

Olaf Scholz dürfte die Affäre um Wirecard besonders ungelegen kommen. Er läuft sich gerade warm als möglicher Kanzlerkandidat der SPD - und steht plötzlich zum dritten Mal mitten in einem Finanzskandal. In seine Zeit als Erster Bürgermeister von Hamburg fallen die Vorwürfe um unlautere Cum-Ex-Geschäfte der HSH-Nordbank und der Warburg Bank. Das alles sind zwingende Gründe für einen Wirecard-Untersuchungsausschuss.