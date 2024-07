Wirecard-Prozess:Der dritte Mann spricht

Mehr als anderthalb Jahre lang hat Stephan E. im Wirecard-Prozess geschwiegen. Von dem, was der frühere Chefbuchhalter des Konzerns nun erzählt, hängt viel ab – auch für ihn selbst.

Von Stephan Radomsky

Die Aufmerksamkeit zumindest ist Stephan E. jetzt sicher. Die Aufmerksamkeit, die er so lange gemieden hat. Am Mittwoch sind die Reihen im Wirecard-Prozess dicht besetzt, vorn wie hinten: Die Verteidiger-Teams aller Angeklagten sind vollzählig da, auch die Zuschauerreihen sind so voll wie seit Monaten nicht. Alles wegen E. Der Tag verspricht schließlich einiges.