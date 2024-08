Von Thisbe Westermann

Bei ihm liefen die Zahlen von Wirecard zusammen: bei Stephan E., der damalige Chefbuchhalter und stellvertretende Finanzvorstand in dem Konzern. Auf seinem Schreibtisch hätte also auffallen müssen, wenn Gelder fehlten – noch dazu einem Buchhalter, der zuletzt ein Jahresgehalt von 750 000 Euro bekam. Zumindest dem Gericht zufolge hätte E. das merken müssen. Denn im Keller der Justizvollzugsanstalt Stadelheim in München wird im Fall Wirecard an diesem Tag weiter verhandelt.