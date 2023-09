Von Johannes Bauer und Stephan Radomsky

Ginge es nach Markus Braun und seinen Verteidigern, er hätte nie in Untersuchungshaft müssen. Oder zumindest wäre der frühere Wirecard-Boss längst raus aus der Justizvollzugsanstalt Stadelheim, allerspätestens seit August. Denn in der letzten Sitzung vor der Sommerpause hatten Brauns Verteidiger im Wirecard-Prozess einmal mehr dessen Entlassung aus dem Gefängnis gefordert - sichtlich zum Missfallen des Vorsitzenden Richters Markus Födisch. Denn so etwas muss zügig entschieden werden, Ferien hin oder her. Die sind nun vorbei - und Braun wird noch immer aus der U-Haft "vorgeführt", wie das im Gerichtsdeutsch heißt.